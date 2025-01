Ilrestodelcarlino.it - La magia sul ghiaccio. Pattinaggio, musica e danza tornano in pista . Si accende Bol On Ice

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Niente è più camaleontico dell’arte. Che si muove, si trasforma e reinventa. L’arte che cambia aspetto in base all’artista che abbraccia e che diventa un’opera quando è guardata dallo spettatore. L’arte è arte, in tutte le sue forme. Quella di cui raccontiamo si sviluppa sull’eleganza dei movimenti, sulla velocità che è sinuosa e sullache trasforma ogni passaggio in poesia. Una miscela di sport e spettacolo dal valore magico. Un’arte, questa, che prende vita solo sul. Ladelartistico sultorna con Bol On Ice, domani sera alle 21 a Casalecchio di Reno (Bologna), nella cornice dell’Unipol Arena. Sarà una serata, ormai diventata tradizione, in cui ammirare la bellezza della disciplina, che si incrocerà con altre arti, sprigionando emozione, energia ed eleganza.