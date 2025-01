Iodonna.it - Insieme a gonne a matita, jeans svasati e pantaloni sartoriali. È tempo di riscoprire le scarpe con plateau, inaspettatamente comode e femminili. Per tutte le occasioni

Leggi su Iodonna.it

Moda strategica. Si sa, certi look richiedono determinati abbinamenti o accessori per dirsi davvero di successo. Per slanciare la figura e dare vita ad outfit lusinghieri, ad esempio, potrebbe essere necessario ricorrere a dellecondi vernice: 5 outfit per abbinarle con stile X In versione décolleté, sandalo o peep-toe, le calzature caratterizzate dalla presenza di un piccolo platform non smettono di affascinare e conquistare.