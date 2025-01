Tvzap.it - “GF”, la concorrente vuole abbandonare la casa: “Non ce la faccio più”

“GF”, lala: “Non ce lapiù” – Aria di tempesta nelladel “Grande Fratello”. Subito dopo il forte scontro avuto con Jessica Morlacchi, Helena Prestes è stata richiamata in confessionale e gli autori l’hanno separata dal resto del gruppo, mandandola nella “suite” insieme a Javier Martinez. Dopo poche ore passate in camera con il giovane, la modella sudamericana ha espresso la volontà di uscire dal gioco.“Io non ce lapiù. No, non va bene, non posso stare qua Javier, devo andare, davvero sto impazzendo“, ha confidato Helena Prestes a Javier Martinez. Il pallavolista argentino ha cercato di calmare l’amica e l’ha invitata a dormirci su: “Intanto passiamo la notte qui tranquilli e domani vediamo“. Javier poco dopo è uscito dalla camera della suite e parlando con altri gieffini ha esclamato: “Diciamo che è una sorveglianza proprio fisica.