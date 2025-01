Funicolare di Chiaia verso i 28 mesi di chiusura | per costruirla a fine 800 ci volle quasi lo stesso tempo

Leggi su Ildenaro.it

di Gennaro Capodanno*Il 20 dicembre 2024 era la data, annunciata e pubblicata su alcuni organi d’informazione, per la riapertura delladi, dopo “appena” 810 giorni da quando, il 1° ottobre del 2022, i treni si erano fermati. In verità, i lavori per la revisione ventennale dovevano iniziare subito dopo l’ultima corsa, avvenuta il 30 settembre 2022, invece i cancelli delle stazioni rimasero sbarrati senza che, per oltre un anno, si osservassero operai al lavoro, nel mentre le gare d’appalto continuavano ad andare deserte, assestando un altro duro colpo a un trasporto pubblico che a Napoli notoriamente fa acqua da tutte le parti, come dimostrano le cronache quotidiane tra fermi improvvisi e sospensioni del servizio. Intanto si era cercato di placare gli animi dei 15mila “orfani”, giustamente esasperati dopo i flop degli annunci di una riapertura, prima in estate e poi in autunno, affermando che l’impianto a fune avrebbe ripreso a funzionare entro Natale ma anche questo annuncio si è rivelato l’ennesima bufala.