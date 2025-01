.com - Fiorentina: battere il Napoli (stasera, ore 18) per il rilancio. Conte senza Politano e Kvara. Spinazzola all’ala. Formazioni

Saranno in due, da una parte e dall'altra, i sorvegliato speciali: Moise Kean e Romelu Lukaku. Una sfida, la loro, che potrà decidere(ore 18) al Franchi e in diretta su Dazn. I viola ci devono provare. Perchè affrontano la squadra dinel momento più proprizio, dal loro punto di vista: nel senso che non sono stati nemmeno convocatitskelia. Tanta roba non averli come avversari. L'allenatore si sta inventando una nuova fisionomia di squadra: conall'ala. Il che non vuol dire, per la, stare tranquilli. Al contrario bisogna evitare di finire in trappolaL'articoloil, ore 18) per ilproviene da Firenze Post.