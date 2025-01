Ilgiorno.it - Ex Necchi, avanti tutta. Cantieri entro fine anno: “L’inchiesta non ci ferma”

Pavia – “Il recupero dell’area ex, uno dei progetti di rigenerazione urbana più ambiziosi per la città di Pavia, prosegue con la stessa forza e determinazione che lo hcaratterizzato fin dall’inizio”. Le rassicurazioni arrivano della società PV 01 RE, proprietaria dell’area, a smentire le voci su un possibile stop all’opera in seguito alla recente inchiesta Romeo, partita da Trento, che ha portato agli arresti domiciliari anche Heinz Peter Hager, commercialista di Bolzano, e l’imprenditore Paolo Signoretti, presidente e amministratore delegato di Supernova, la società che sta seguendo gli interventi nell’area di 112mila metri quadrati. “I lavori già eseguiti, come le demolizioni e le bonifiche, rappresentano un importante passoe dimostrano la concretezza dell’impegno della società nel portare a termine questa trasformazione”, si legge nella nota ufficiale.