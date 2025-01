Eccellenza / Il programma e gli arbitri della 16^ giornata

Leggi su .com

Il massimo campionato regionale torna in auge dopo la lunga sosta. Il K Sport aveva già battuto il Fano lo scorso 21 dicembre usufruendo dell’anticipo; pressione in più sulla Maceratese?Vallesina, 04 gennaio 2024 – S’intravede un nuovo orizzonte in: quellosedicesima, combaciante con l’avvio del girone di ritorno del nostro massimo campionato regionale.sedicesimache sarà abbiamo già ottenuto un antipasto il 21 dicembre scorso, quando il K Sport Montecchio sbrigò la pratica Alma Fano tra le mura amiche. Per il resto, quindi, tutte in campo ad inaugurare anno nuovo e girone di ritorno. La capolista Maceratese, con il fiato sospeso sul collo proprio da quella vittoriasquadra di Beppe Magi sul Fano, cercherà di rimettere tutto a posto ospitando all’Helvia Recina l’Urbania.