Derby Inter-Milan, Thuram salta la finale di Supercoppa? Ecco le condizioni

italiana 2025, ilvince in rimonta contro la Juventuse si apre le porte delcontro l'. Assenza pesante per Conceicao che ha dovuto fare a meno di Rafael Leao. Il portoghese potrebbe recuperare per il? Al momento sembra che l'attaccante possa partire solamente dalla panchina (leggi qui). Anche per l'c'è un dubbio in attacco. Marcusè uscito dopo il primo tempo di-Atalanta per un fastidio alla coscia sinistra.l'esito degli esami con il comunicato ufficiale del club. (fonte:.it) - Marcussi è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani. Per il, valido per ladiitaliana, Marcussembra fortemente in dubbio.