Linkiesta.it - Così i bambini russi sono diventati i «prigionieri politici» della propaganda del Cremlino

Terminato da poco l’annoFamiglia, il 2025 sarà vissuto ina come l’annoPatria, come annunciato da Vladimir Putin durante la consueta conferenza stampa prima di Natale. Secondo il dittatore russo, i prossimi dodici mesi dedicati al DifensorePatria saranno un’occasione per onorare «gli eroi del passato e i partecipanti all’operazione militare speciale di oggi». Tradotto, la sanguinosa invasione russa in Ucraina che ha decimato centinaia di migliaia di soldatidal febbraio 2022. Come in ogni tradizione che si rispetti, chi celebra la Patria a Capodanno corre il serio rischio di celebrarla per tutto l’anno, ovvero ciò sta accadendo ina a cominciare dai più piccoli. Nei primi giorni di guerra la foto deidi Kazan disposti a formare la “Z”, simbolo dei militariimpegnati nel Donbas, ha fatto il giro del mondo: stavolta invece a venire infarcito diè stato l’appuntamento del 1° gennaio, fin dall’epoca sovietica fondamentale festa laica contrapposta al Santo Natale.