Colpo nel minimarket: "Dammi tutti i soldi". Poi le tira un pugno e scappa col bottino

Rapina violenta in pieno centro storico a Lodi: ieri mattina attorno alle 9 uno sconosciuto ha fatto irruzione all’interno di unetnico che si affaccia su corso Vittorio Emanuele ed ha portato a termine un blitz per arraffare iconservati nel registratore di cassa. Per raggiungere il suo scopo non si è fatto scrupoli nel picchiare la titolare dietro al bancone, rea solo di aver cercato di resistere difendendo con il corpo il punto dove erano conservati i. Un atto spregiudicato e vile che gli ha permesso però, purtroppo, di arraffare le banconote ere a piedi lungo il corso per una direzione sconosciuta. È stata una rapina compiuta a volto scoperto, a mani nude senza bisogno di spianare un coltello o una pistola, ma facendo leva sul fattore sorpresa e sulle sue caratteristiche fisiche: quando ha visto che la proprietaria straniera si era interposta al suo obiettivo di rapinatore, l’ha messa ko con un, facendola cadere rovinosamente a terra.