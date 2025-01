Quotidiano.net - Cina avrebbe convinto Putin a non usare armi nucleari in Ucraina, afferma Blinken

Washington ritiene che laabbiail presidente russo Vladimira nonnella guerra contro l': lo ha detto il segretario di Stato americano uscente, Antony, in un'intervista al Financial Times (Ft). "Abbiamo ragione di credere che laabbia contattato la Russia e le abbia detto: 'Non ci provare'", hatorispondendo a una domanda sulle minaccedel presidente. Gli Stati Uniti erano "molto preoccupati" perchésembrava stesse valutando l'opzione nucleare, ha ricordato. "Anche se la probabilità fosse passata dal cinque al 15%, quando si tratta dinon c'é niente di più serio", ha aggiunto.