Iltempo.it - Caso Sala, a papà Salis non basta la poltrona: "Meloni non mi ha chiamato"

L'ingratitudine domanda senza pensare, riceve senza pudore e dimentica senza rimorsi. Una massima, quella resa immortale dallo scrittore francese Charles Pinot Duclos, che calza a pennello con l'ultima, surreale uscita di Roberto, padre della primula rossa della sinistra italiana. Affidata, come da prassi, ai social (X e Facebook): «La Presidente Giorgiaieri ha ricevuto, dopo pochi giorni, i familiari di Cecilia, è andata a prendere Chico Forti, un ergastolano, con volo di stato, a me non mi ha mai. Giusto per sottolineare la bassa statura da statista del nostro Presidente del Consiglio». Un messaggio che impone almeno tre osservazioni. La prima riguarda la siderale differenza nei motivi che hanno portato alla detenzione della figlia Ilaria e di Cecilia. Quest'ultima è stata arrestata senza alcuna colpa, se non quella di aver svolto, con precisione e professionalità, il proprio mestiere, quello del giornalista.