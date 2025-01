Dilei.it - Carlo Conti vuole Stefano De Martino a Sanremo 2025, prove del Festival futuro

non si sbilancia sui nomi che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. In ogni serata diil direttore artistico avrà un aiuto nella gestione della kermesse. Svariati volti pronti ad alternarsi e il toto co-conduttori è ormai partito da tempo. L’ultimo in lista?DeDeA parlare diDesul palco diè stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia. Impegnato sulle frequenze di RTL 102,5, ha spiegato come il nome del conduttore di Affari Tuoi sia tra i papabili per mettere piede all’Ariston, e non come spettatore.È di fatto l’uomo di punta di Rai 1, al momento, considerando anche l’età dei suoi colleghi. Ha dimostrato d’avere il giusto carattere, e le spalle abbastanza larghe, per poter gestire l’eredità di Amadeus.