Calciomercato – Sampdoria emergenza difesa | nel mirino l’ex Milan Kjaer

Ladeve correre ai ripari per far fronte a un’difensiva che rischia di compromettere la stagione. Gli infortuni di Romagnoli, Ferrari e Bereszynski hanno infatti lasciato il reparto arretrato blucerchiato con la “coperta corta”, costringendo il club a valutare rinforzi sul mercato. Ed ecco che nel taccuino blucerchiato è finito il nome di un ex. Simon, centrale danese classe 1989, attualmente svincolato dopo aver chiuso la sua esperienza con il. L’esperienza e la leadership dipotrebbero rappresentare un innesto prezioso per una squadra alla ricerca di stabilità e solidità difensiva. Tuttavia, il danese non è l’unico obiettivo del direttore sportivo doriano. Sul taccuino ci sono anche profili come il giovane Folino della Juve Stabia, Barba del Como, Bonifazi del Lecce e Caldirola del Monza.