Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Il talento Magni piace in Serie B: i dettagli

Vittorio, giovanedel, sarebbe finito nel mirino di un club diB. A rivelarlo è stato Nicolò Schira, esperto di, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riferito, infatti, il classe 2006 avrebbe riscontrato l'interesse del Mantova, società neopromossa nel campionato cadetto. Ancora non è stata presentata alcuna offerta, a quanto pare, ma le prossime settimane potrebbero essere importanti per il suo futuro. "Il Mantova ha mostrato interesse per il giovane terzino destro delVittorio(nato nel 2006)". A questo proposito, qualche settimana fa, il suo agente Stefano Antonelli ci aveva parlato in esclusiva della sua stagione alcon tanto di accenno sul futuro: "Per quanto riguarda Vittorio, se ci fossero stati degli interrogativi li ha dissolti.