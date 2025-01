Sport.quotidiano.net - Beltran non è più un’alternativa. Gud potrebbe entrare in corsa. Gosens torna in corsia mancina

I soldati di Raffaele Palladino sono di nuovo tutti a disposizione, stavolta in uno stato di forma che dovrebbe agevolarli in ogni aspetto in vista del delicato impegno contro il Napoli. Il riferimento, in particolare, va a Robine Danilo Cataldi: il tedesco, nell’ultimo turno del 2024 contro la Juventus, non è partito dal 1’ poiché stanco e alle prese con i postumi di una gastroenterite, mentre l’ex Lazio - pur sceso in campo dall’inizio a Torino - ha iniziato la sfida con un forte attacco febbrile che gli ha dato tregua solo nelle scorse ore. A riprova di quanto in casa viola fosse alta la voglia di chiudere al meglio l’anno solare. La stessa, del resto, che c’è anche oggi nel giorno in cui al Franchi fa visita la capolista: per la gara con gli azzurri il tecnico viola, tra l’altro, potrà contare per la prima volta anche su Valentini (per il quale è arrivato ieri in serata il transfert che gli consentirà di sedersi almeno in panchina) mentre con tutta probabilità farà a meno di Martinez Quarta, che non dovrebbe figurare tra i convocati in quanto ormai promesso sposo del River Plate.