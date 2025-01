Tg24.sky.it - Ancona, incidente con fuga di gas: 2 morti. Comune: non uscite di casa

Leggi su Tg24.sky.it

Ci sarebbero almeno duenell'avvenuto questa mattina in zona Torrette ad. Due pedoni sono stati investiti. La prima ricostruzione della dinamica parla di un'auto di grossa cilindrata, Bmw nera, che lungo la discesa di via Esino, ha perso il controllo ed è finita contro altri veicoli tra cui una panda che si è schiantata contro la colonnina di metano. Questa auto continuando la corsa avrebbe investito due pedoni, un uomo sulla sessantina e una donna. La perdita di metano è stata fermata e l'area di intervento è stata messa in sicurezza. L'allerta del"Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimostradale e una significativadi gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell'area si raccomanda di NON USCIRE dae di chiudere le finestre.