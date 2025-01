Zonawrestling.net - WWE: Secondo i report a WrestleMania 41 John Cena affronterà Cody Rhodes

Piano in movimento da novembrequanto riportato da Fightful Select, la WWE starebbe pianificando il match traCena e Codycome main event di41 da metà novembre 2024.L’incertezza legata a The RockI piani si sarebbero concentrati su questo incontro dopo che l’ipotesi The Rock è sfumata a causa dei suoi impegni imprevedibili. Fonti riferiscono che la WWE ha imparato a operare “in base alla sua disponibilità”, decidendo quindi di procedere con una direzione alternativa.Un match desiderato da tempoAlcune persone vicine asperavano in questo dream match già per39, ma infortuni e tempistiche ne avevano impedito la realizzazione. Ora, con il ritorno di Cody e il suo momento di grande popolarità, sembrano esserci le condizioni ideali per questo incontro di cartello.