Zonawrestling.net - WWE: L’avventura di Omos in NOAH continua con un handicap match

L’arrivo diin Pro Wrestlingè stato un vero è proprio colpo di scena. Non tanto perché raramente negli anni si è visto qualcuno della WWE in un’altra federazione – cosa che invece da quando Triple H è al comando è molto più frequente – ma soprattutto perché è ancora più raro che un wrestler sotto contratto con la WWE vinca una cintura alla prima apparizione altrove. Ed è proprio ciò che ha fatto il gigante nigeriano, vincendo il titolo tag team GHC nella serata del suo debutto in. Ma la sua avventura in Giappone non si esaurisce con la serata dell’1 gennaio.Nuove date in Giappone per il gigantePare proprio cheinfatti resterà in Giappone ancora per qualche tempo, perché laha ufficialmente annunciato altre date per il gigante – e non solo in coppia con il suo compagno di tag team Jack Morris: il 12 gennaio infatti, a Sunny Voyage 2025,parteciperà a un, che lo vedrà affrontare in una volta sola Alejandro e Kai Fujimara.