Outfit da diva e diamanti di Elizabeth Taylor ma la camminata in passerella è più comica che sensuale

C'era grande attesa per la sfilata couture di Balenciaga alla Paris Fashion Week, la 54esima e ultima firmata da Demna Gvasalia. A calcare la passerella, tra le modelle e celebrità scelte per l'occasione, anche Kim Kardashian. Ma se l'obiettivo era lasciare il segno, ci è riuscita in modo inaspettato. Il suo incedere impacciato è diventato immediatamente virale, scatenando una pioggia di commenti ironici sui social. Il contrasto tra l'allure hollywoodiana del look e la goffaggine del passo ha trasformato la passerella in un caso mediatico.

