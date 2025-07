Motori tutto pronto a Montemaggiore Belsito per il terzo Autoslalom

Ricco di adrenalina e passione, il 3° Autoslalom di Montemaggiore Belsito si prepara a stupire gli appassionati siciliani. Le vetture sono pronte, il percorso è stato perfezionato e l'entusiasmo nel paddock è alle stelle. Un appuntamento imperdibile che promette sfide emozionanti e performance da record, unendo sport e divertimento in un’atmosfera unica. Non resta che vivere questa grande festa di motori, dove la velocità incontra la passione!

Montemaggiore Belsito, il conto alla rovescia per il 3° Autoslalom è iniziato. Tutto è pronto per accogliere i piloti da tutta la Sicilia per la terza edizione dell'Autoslalom di Montemaggiore Belsito. Dopo l'ultimo atto amministrativo, il team organizzativo è al lavoro per garantire un evento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: montemaggiore - belsito - autoslalom - tutto

Elezioni amministrative nel Palermitano, urne aperte a Prizzi e Montemaggiore Belsito - Le elezioni amministrative nel palermitano e in altri comuni siciliani sono in corso oggi, con seggi aperti dalle 7 alle 23 e riapertura domani dalle 7 alle 15.

Montemaggiore Belsito, il conto alla rovescia per il 3° Autoslalom è iniziato. Tutto è pronto per accogliere i piloti da tutta la Sicilia per la terza edizione dell'Autoslalom di Montemaggiore Belsito. Dopo l'ultimo atto amministrativo, il team organizzativo è al lavoro Vai su Facebook

Motori, tutto pronto a Montemaggiore Belsito per il terzo Autoslalom; Montemaggiore Belsito,conto alla rovescia per il 3° Autoslalom; Montemaggiore Belsito, scatta il conto alla rovescia per la terza edizione dell'auto slalom.

Rieti, tutto pronto per l'Autoslalom di Greccio - Il Messaggero - Dopo la sosta per il terremoto nel 2016, la classica corsa in montagna torna quest’anno sul ... Lo riporta ilmessaggero.it