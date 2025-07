L' insospettabile pensionato che spacciava droga | in casa una centrale per il confezionamento

L’insospettabile pensionato che, sotto gli occhi di tutti, nascondeva un’oscura attività. Durante un semplice controllo, i carabinieri hanno scoperto un mondo clandestino che contrasta con l’immagine di serenità e tranquillità associata a lui. Davanti a loro si trovava un uomo di 71 anni, apparentemente innocuo, ma dietro questa facciata si celava una vera centrale di confezionamento di droga. L’uomo è stato arrestato dai...

I carabinieri lo hanno fermato per un semplice controllo. Davanti a loro c'era un uomo di 71 anni, pensionato e apparentemente insospettabile. Eppure in auto aveva una quantità significativa di droga e in casa una vera e propria centrale di confezionamento delle dosi. L'uomo è stato arrestato dai.

