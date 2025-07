Da Bari una nuova rotta per la Grecia | parte il collegamento per Cefalonia firmato Volotea

Da Bari parte una nuova avventura verso la Grecia: il collegamento diretto per Cefalonia firmato Volotea decolla ufficialmente. Attivo ogni giovedì, questo volo rafforza la presenza della compagnia nello scalo pugliese, portando a 14 le destinazioni servite nel 2025, tra cui Atene e Corfù. Un’opportunità imperdibile per esplorare le meraviglie della Grecia in modo semplice e comodo, aprendo nuove strade di scoperta e di emozioni.

Ha preso ufficialmente il via il nuovo collegamento diretto tra Bari e Cefalonia firmato Volotea. La rotta, attiva ogni giovedì, rafforza la presenza nello scalo pugliese della compagnia, che per il 2025 serve da Bari complessivamente 14 destinazioni. Tra queste, Atene, Cefalonia, CorfĂą. 🔗 Leggi su Baritoday.it

