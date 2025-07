Primi segnali di Material 3 Expressive anche per Google Documenti

Se sei appassionato di innovazioni digitali, non puoi perderti le anticipazioni su Material 3 Expressive in arrivo anche su Google Documenti. La versione 1.25.272.02.90 ci svela i primi segnali di un'interfaccia più moderna, intuitiva e coinvolgente, pronta a rivoluzionare il modo di lavorare con i documenti online. Scopriamo insieme cosa ci aspetta e come queste novità renderanno l’esperienza utente ancora più sorprendente.

Un'anticipazione di ciò che Google ha in programma di implementare in Google Documenti ci viene fornito dalla versione 1.25.272.02.90 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

