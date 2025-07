Voli nazionali e europei all’imbarco non serve più mostrare il documento d’identità

A partire da ora, i viaggi nazionali e europei all'Orio al Serio diventano più snelli: non sarà più necessario mostrare il documento d’identità al gate insieme al biglietto. Questa innovazione, approvata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e già in vigore, semplifica notevolmente le procedure di imbarco, offrendo un’esperienza di viaggio più fluida e senza stress. Scopri tutti i dettagli di questa novità che cambierà il modo di volare.

Orio al Serio. In Italia per imbarcarsi su voli nazionali e verso i Paesi dell’ area Schengen non si dovrà più mostrare la carta d’identità al gate insieme al biglietto. Lo stabilisce una disposizione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile ( Enac ) che risulta già in vigore dopo il via libera del Ministero dell’Interno. Una novità inattesa già testata su alcune tratte nelle ultime settimane e, come riporta il Corriere della Sera, anche in partenza dall’aeroporto di Orio. Per decenni i regolamenti dell’Enac prevedevano una doppia fase di controlli: prima la richiesta di mostrare la carta d’imbarco prima dell’ispezione di sicurezza dei bagagli e delle persone, poi il controllo documenti d’identità al gate al momento dell’imbarco sull’aeroobile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Voli nazionali e europei, all’imbarco non serve più mostrare il documento d’identità

