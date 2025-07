tornano le pale del moulin rouge crollate oltre un anno fa

Dopo quattordici mesi di attesa e un intervento di restauro meticoloso, le iconiche pale del Moulin Rouge tornano a girare, riaccendendo l’incanto di una tradizione lunga oltre 135 anni. Alle 22:45, il cielo di Parigi si illuminerà di nuovo con il loro movimento, simbolo indelebile della Ville Lumière. Per riscoprire questa magia senza tempo, preparatevi a vivere un’esperienza unica e suggestiva come mai prima d’ora.

Quattordici mesi dopo l'incidente che ne provocò il crollo, le celebri pale del Moulin Rouge tornano questa sera a girare, riprendendo la tradizione di oltre 135 anni diventata uno dei simboli del turismo a Parigi. Alle 22:45, le pale del mulino, di un diametro di oltre 12 metri, riprenderanno a muoversi sullo sfondo del cielo della Ville Lumière grazie ad un motore elettrico nuovo e realizzato su misura per il celebre cabaret parigino. Per l'occasione, la troupe del Moulin Rouge metterà in scena in strada, davanti al celebre ingresso di Pigalle, una serie di coreografie in costumi di piume rosse, per celebrare il ritorno delle pale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net