Juanlu-Napoli la posizione del giocatore è netta | può accadere a Dimaro

Juanlu Sanchez potrebbe essere la chiave di volta nel trasferimento tra Siviglia e Napoli, grazie alla sua presa di posizione che potrebbe cambiare le sorti della trattativa. La forte volontà del giocatore di vestire l’azzurro potrebbe infatti spostare gli equilibri, avvicinando definitivamente i due club. Con il suo intervento diretto, Juanlu potrebbe essere il fattore decisivo in questa sfida di mercato.

Prosegue il forcing tra Napoli e Siviglia per il passaggio di Juanlu Sanchez in azzurro: la presa di posizione del giocatore potrebbe stravolgere nettamente la trattativa. Il Napoli continua a corteggiare Juanlu Sanchez per rinforzare la fascia destra, ma rimane una lieve distanza ancora non limata con il Siviglia, club proprietario del cartellino. Il giocatore può risultare decisivo negli sviluppi, complice il suo intervento diretto. Juanlu spinge per unirsi al Napoli: arriva giĂ a Dimaro?. Come riportato da Il Mattino, negli ultimi giorni c'è stato un sorprendente avvicinamento da parte del Siviglia: il club andaluso ha leggermente abbassato le pretese economiche per la cessione di Juanlu.