Scandali sessuali in Chiesa anglicana nuove accuse di pedofilia

Scandali sessuali scuotono la Chiesa anglicana: nuove accuse di pedofilia si aggiungono a un caso che ha sconvolto il Regno Unito. Le indagini, ormai estese nel tempo, mettono in luce un inquietante quadro di abuso e omertà . Anthony Pierce, ex vicario e vescovo condannato, rappresenta solo la punta dell’iceberg di un problema che richiede risposte chiare e trasparenti per ripristinare la fiducia dei fedeli. La questione è ancora aperta e urgente.

Si allargano le indagini "storiche" su uno dei casi più clamorosi di denunce di pedofilia a scoppio ritardato in seno alla gerarchia anglicana nel Regno Unito. La vicenda riguarda Anthony Pierce, ex vicario parrocchiale nella Chiesa del Galles (branca locale dell'anglicanesimo) e poi vescovo di Swansea e Brecon, già condannato di recente per accuse di abusi sessuali contro minori risalenti a una quarantina di anni fa. L'ex presule è stato infatti chiamato in causa da altri quattro accusatori, come rivela oggi la Bbc, che nei mesi scorsi aveva innescato l'apertura da parte della polizia di un fascicolo penale attraverso un'inchiesta giornalistica corredata da diverse testimonianze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scandali sessuali in Chiesa anglicana, nuove accuse di pedofilia

