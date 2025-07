La montagna è un toccasana per tantissime ragioni In Renon noto come la Riviera delle Dolomiti sono tante le esperienze da non perdere

Scoprite con noi il Renon, un angolo di paradiso tra le Dolomiti, dove il clima fresco e le maestose vette offrono un rifugio rigenerante dalle calure estive. Questo gioiello dell'Alto Adige, noto come la “Riviera delle Dolomiti”, da secoli incanta nobili e viaggiatori, regalando emozioni uniche. Noi di iODonna abbiamo vissuto tre giorni di pura magia: ecco le nostre suggestioni e i ricordi più belli...

Con le alte temperature, non c'è niente di meglio del clima di montagna. Come quelle del Renon, in Alto Adige, note come la "Riviera delle Dolomiti". Già dal 1600 rifugio per i nobili bolzanini che cercavano refrigerio dal caldo della città, le Dolomiti patrimonio Unesco sono una carezza per l'anima. Un luogo di pace, dove il tempo si calma e la vita rallenta. Noi di iODonna siamo state tre giorni in Renon. Ecco le nostre suggestioni e i suggerimenti sulle esperienze da non perdere. Ammirare le famose Piramidi di Terra di Longomoso. Questi bizzarri coni d'argilla sono i più alti e suggestivi d'Europa.