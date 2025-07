Cosa succede davvero È sempre mezzogiorno Antonella Clerici svela il segreto per la prima volta

Antonella Clerici, volto amato del daytime italiano, svela un segreto sorprendente durante l’intervista con Alessandro Cattelan nel podcast Supernova. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha confessato di non mangiare mai ciò che prepara in studio, una scelta che sfida le aspettative e ribalta le nozioni di rituale televisivo. Ma cosa ci sta dietro questa decisione? Ecco cosa succede davvero 200, sempre mezzogiorno...

Antonella Clerici si confessa al microfono di Alessandro Cattelan, ospite del suo podcast Supernova, e lo fa con la consueta schiettezza che da anni la contraddistingue sul piccolo schermo. Stavolta, però, la popolare conduttrice di È sempre mezzogiorno ha sorpreso i fan con una rivelazione inaspettata: durante le puntate del suo programma non mangia affatto ciò che viene preparato in studio. Una scelta che ha poco a che vedere con i gusti personali e molto con lo stile di vita che, a suo dire, è diventato più rigoroso e attento. Come ha raccontato lei stessa, Clerici preferisce portarsi il pranzo da casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

