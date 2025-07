The Running Man | le acrobazie di Glen Powell hanno fatto preoccupare la mamma

Le acrobazie mozzafiato di Glen Powell nel nuovo adattamento di "The Running Man" hanno scatenato preoccupazioni tra i genitori dell'attore, che non possono fare a meno di preoccuparsi per il suo coraggio e la sua adrenalina. Le spettacolari sequenze d’azione promettono di affascinare il pubblico, ma anche di mettere alla prova il cuore dei suoi cari. I genitori di Glen, sempre presenti sul set, condividono con lui questa avventura ad alto rischio, dimostrando quanto siano profondamente coinvolti nella sua carriera.

Le sequenze d'azione del nuovo adattamento del romanzo di Stephen King hanno messo in allarme la madre del protagonista. Glen Powell è pronto ad entusiasmare i fan con un altro film, The Running Man, in cui compie una marea di sequenze d'azione che potranno catturare l'attenzione dello spettatore ma hanno messo in allarme sua madre. I genitori di Glen Powell, come lui stesso ha raccontato, sono spesso al seguito dell'attore sui vari set in cui lavora ma in quest'ultimo caso l'apprensione è stata tanta. La madre di Glen Powell era preoccupata per il figlio Intervistato da Entertainment Tonight, Glen Powell ha confessato che sua madre Cindy non era molto entusiasta del suo ruolo:"Sto facendo delle cose davvero spettacolari.

