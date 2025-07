La singletudine è un salasso (ignorato dalla politica).

La singletudine 232, un salasso ignorato dalla politica. Quanto ci costa restare soli in un Paese dove ogni voce di spesa sembra aumentare senza sosta? Bollette, affitti, mutui: il difficile equilibrio tra sogni e realtà diventa un'impresa sempre più ardua. La soluzione? È tempo che le istituzioni ascoltino questa emergenza silenziosa, perché il benessere di una nazione si costruisce anche attraverso le sue scelte di solidarietà e attenzione sociale.

Single mio, quanto mi costi. Bollette, affitti, mutui: far quadrare i conti e riuscire ad arrivare a fine mese, magari mettendo qualcosa da parte, diventa per molti italiani sempre più un complesso gioco di equilibrismo, con il costo della vita via via più alto, specie nelle grandi città, e gli stipendi fermi al palo da decenni. Non è un caso, se in Italia si assiste ad un ormai costante calo del tasso di fecondità, come confermano i dati Istat pubblicati nelle scorse settimane. Con 1,18 figli per donna nel 2024, è stato superato il minimo di 1,19 del 1995, anno in cui vennero alla luce 526mila bambini, a fronte dei 370mila dello scorso anno. 🔗 Leggi su Tpi.it