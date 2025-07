Terribile incidente a Selvaggio di Giaveno | auto svolta e travolge due cicloamatori uno è in condizioni critiche

Un tragico incidente si è verificato ieri sera a Selvaggio di Giaveno, quando un'auto Fiat Panda ha travolto due cicloamatori italiani, fidanzati di 42 e 40 anni, mentre scendevano verso casa. La conducente, una donna torinese di 68 anni, è rimasta illesa, ma le condizioni dei due giovani sono critiche. È ancora in corso l'indagine per chiarire le dinamiche di questa drammatica vicenda, che ha sconvolto l'intera comunità.

