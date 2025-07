Andrea muore a 19 anni per un tumore e il giorno dopo arriva un suo messaggio | Ti voglio bene mamma

Una storia di amore e dolore che ha emozionato profondamente la comunità di Preganziol. Andrea, giovane di 19 anni, se n’è andato troppo presto a causa di un tumore, lasciando un messaggio struggente per la mamma: "Ti voglio bene." Programmatto per il giorno del suo compleanno, quel gesto ha ricordato a tutti quanto l’amore possa essere eterno, anche oltre i confini della vita.

