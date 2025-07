Sassi contro l' asilo nido la rabbia del sindaco di Volvera | Questo è disprezzo per il bene pubblico

Un gesto ignobile scuote la tranquilla Volvera, dove sassi vengono scagliati contro l'asilo nido di Gerbole. Il sindaco Francesco D'Onofrio si scaglia contro questo atto vandalico, esprimendo profondo disprezzo per chi mette a rischio il bene pubblico. In una città che valorizza l’educazione e la sicurezza, episodi come questi richiedono una risposta forte e decisa. La comunità si unisce nel condannare questa vile intimidazione e invoca giustizia.

Il sindaco non ama scrivere, ma questa volta il danno impone una sonora denuncia. É Francesco D'Onofrio, sindaco di Volvera, in provincia di Torino, a lamentare quanto accaduto nei pressi dell'asilo nido di Gerbole, frazione, per opera di qualche vandalo. Sassi contro l'asilo nido di Volvera. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

