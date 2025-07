Regione Piemonte l' assessore Tronzano non esclude la stangata Irpef | aumenti di 70 euro per i redditi fino a 50mila euro

Nella regione Piemonte, l’assessore Tronzano non esclude un possibile aumento dell’IRPEF, con incrementi di circa 70 euro per i redditi fino a 50mila euro. La discussione, apparsa timidamente nell’ultimo consiglio regionale, evidenzia le tensioni tra maggioranza e opposizione, sollevando interrogativi sui metodi di confronto e sulle scelte fiscali future. La questione si fa sempre più calda, e il dibattito promette ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Martedì scorso, l'8 luglio, a Palazzo Lascaris, durante la seduta del Consiglio regionale, la questione Irpef era timidamente uscita in qualche intervento dell'opposizione di centrosinistra. Non era però riuscita ad essere messa a tema perché le polemiche rispetto ai metodi di discussione della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

