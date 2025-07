Ristori agli apicoltori siciliani danneggiati dalla siccità parte l' erogazione dei contributi

Gli apicoltori siciliani, duramente colpiti dalla grave siccità che ha compromesso la produzione nel 2024, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: sono stati approvati i ristori e si apre ufficialmente la fase di erogazione dei contributi. Dopo un'accurata istruttoria, gli aiuti mirati rappresentano un segnale di sostegno concreto per il settore. È il momento di ricostruire, migliorare e rilanciare l'apicoltura nell'isola.

Via libera al pagamento dei ristori agli apicoltori siciliani per recuperare parte dei danni subiti dal calo della produzione nel 2024, a causa della grave situazione di siccità. Gli uffici dell'assessorato regionale dell'Agricoltura, in seguito all'istruttoria delle domande, hanno ammesso al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

