Bari Urban Lab | concerti spettacoli e workshop Al via con Gaetano Partipilo Boom Collective in The New Deal

Bari Urban Lab torna a infiammare la città con una straordinaria lineup di concerti, spettacoli e workshop che promettono di coinvolgere e ispirare. Dal 13 luglio al 19 settembre, il festival organizzato da Node, giunto alla sua terza edizione, si rinnova nel quadro del progetto «Le due Bari 2025». Tra i protagonisti spicca Gaetano Partipilo Boom Collective, pronto a portare energia e innovazione. L’edizione 2025 segna un nuovo capitolo ricco di emozioni e cultura urbana…

Dal 13 luglio al 19 settembre torna Bari Urban Lab, il festival organizzato da Node e giunto alla sua terza edizione, programmato nell'ambito del progetto «Le due Bari 2025» del Comune di Bari - Assessorato alle Culture. L’edizione 2025 prevede cinque appuntamenti, tra concerti e workshop, che. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - urban - workshop - concerti

Bari Urban Lab: concerti, spettacoli e workshop. Al via con Gaetano Partipilo Boom Collective in “The New Deal”; Urban Giants Festival 2025, writers e street artists arrivano a Milano; 87 APPUNTAMENTI PER IL CARNEVALE DI PUTIGNANO N. 631.

Bari Urban Lab: concerti di Clara Peya e di Gaetano Partipilo Boom ... - Domenica 13 e lunedì 14 agosto (ore 21 – ingresso libero) in Largo Albicocca nel centro storico di Bari con i concerti della pianista e compositrice catalana Clara Peya e di Gaetano Partipilo Boom ... Segnala noinotizie.it

Bari urban lab: il festival porta concerti e laboratori in vari ... - Dal 29 giugno al 13 settembre a Bari la prima edizione del Festival Bari Urban Lab organizzato da Coolclub, in partnership con Node e in collaborazione con altre realtà pugliesi, nell ... Si legge su giornaledipuglia.com