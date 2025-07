Al Teatro Abeliano in scena Edipostanco un gioco sulla maschera sulla lingua e sulla voce

Preparati a un viaggio teatral-musicale unico nel suo genere con “Edipostanco”, il terzo appuntamento di Bari Leggera, curato dalla Compagnia Malalingua nell’ambito di Le due Bari 2025. Domani sera, alle 21, al Teatro Abeliano, Marco Grossi porta in scena un gioco coinvolgente su maschera, lingua e voce, rivisitando un classico che ha conquistato oltre 150 platee. Non mancare a questa esperienza sensoriale e culturale che promette di sorprendere e affascinare il pubblico.

Terzo appuntamento per Bari Leggera, la rassegna a cura della Compagnia Malalingua, nell’ambito del progetto Le due Bari 2025, domani (venerdì 11 luglio), alle 21, al Teatro Abeliano. “Edipostanco” di e con Marco Grossi è un titolo storico della Compagnia Malalingua rappresentato in più di 150. 🔗 Leggi su Baritoday.it

