Non solo Nunez altro colpo dal Liverpool | il top player torna in Italia

In un mercato ricco di sorprese, il Napoli si prepara a consolidare il suo successo con un colpo da grandi numeri: torna in Italia un top player dalla Premier, scelta voluta da mister Conte per rinforzare ulteriormente la squadra. Dopo il quarto scudetto, i partenopei vogliono costruire un ciclo vincente, e il nome che circola tra le pagine di questa strategia è destinato a fare la differenza. In questo scenario, spicca...

L’esterno tanto richiesto da mister Conte arriva dalla Premier: Manna studia la formula per portarlo sotto l’ombra del Vesuvio. Il Napoli non si accontenta. Dopo il quarto Scudetto della storia, la dirigenza ha capito che per trasformare la vittoria in un ciclo serve programmarlo da subito. Antonio?Conte, che sta preparando il suo secondo anno sulla panchina azzurra, lavora a stretto contatto con il DS Giovanni?Manna. In questo scenario, spicca una suggestione costante e intrigante: il ritorno in Italia di Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool. Chiesa-Napoli, piĂą di una suggestione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Non solo Nunez, altro colpo dal Liverpool: il top player torna in Italia

Il Napoli sogna in grande per l'attacco Se dovessero partire sia Simeone che Raspadori, potrebbe anche esserci il doppio colpo Nunez-Lucca, secondo quanto prospettato da Alfredo Pedullà Tuttavia, stando alla medesima fonte, l'uruguaiano resta

Sono ore importanti per capire il futuro in attacco del Napoli Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà , la decisione sulla nuova punta - e in particolare se affondare il colpo per Darwin Nunez - non arriverà prima di martedì L'eventuale prezzo di acquist

