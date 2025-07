Goldberg | Vi dico chi è l’unico erede della Spear

Goldberg ha dichiarato chiaramente di credere che Bron Breakker sia il degno erede della sua amata Spear, simbolo indiscusso del suo dominio in WWE. Con passione e convinzione, l’ex campione ha spiegato perché vede nel giovane talento la perfezione per portare avanti questa finisher leggendaria, sottolineando come il suo spirito combattivo e la determinazione lo rendano il candidato ideale. La sua fiducia in Breakker apre nuovi orizzonti e accende l’entusiasmo dei fan.

Goldberg non è mai stato timido nel difendere la propria eredità, specialmente quando si parla della mossa che ha definito il suo dominio: la Spear. In una nuova intervista con CBS Sports, il membro della WWE Hall of Fame ha espresso la sua opinione sull'utilizzo attuale della celebre finisher e ha dato il suo inequivocabile sostegno a un solo uomo che, secondo lui, dovrebbe portarla avanti: Bron Breakker. Goldberg ha dichiarato chiaramente di ritenere che la mossa sia stata abusata negli ultimi anni da altri lottatori intenzionati a sminuire la sua influenza, e ha deciso di appoggiare Breakker come l'unica Superstar della WWE degna di eseguirla.

