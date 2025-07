Monreale Is Sunshine | al via tre mesi di eventi gratuiti nel comune normanno

L'estate è arrivata e Monreale si prepara ad animarsi con "Monreale Is Sunshine", tre mesi di eventi gratuiti che trasformeranno il comune normanno in un palcoscenico di musica, cultura e convivialità. Grazie all'impegno dell'assessorato allo Spettacolo e dell'ufficio Grandi Eventi, residenti e visitatori avranno l'opportunità di vivere momenti indimenticabili sotto il sole e tra le meraviglie della città. Non perdete questa occasione: l’estate monrealese promette emozioni e divertimento a portata di mano.

L'assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale, tramite l'ufficio Grandi Eventi coordinato dall'Assessore Salvo Giangreco, ha ufficialmente dato il via alle manifestazioni dell'Estate Monrealese 2025, intitolate "Monreale Is Sunshine".

