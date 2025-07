Rugby fatta la formazione del Sudafrica per la seconda sfida con l’Italia

Il Sudafrica si prepara a scendere in campo contro l’Italia nel secondo match della serie, con una formazione rinnovata e un capitano d'eccezione, Salmaan Moerat. Questo incontro, in programma sabato 12 luglio al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, sarà un banco di prova cruciale per entrambe le nazionali in vista delle future sfide internazionali. Non perdete l’appuntamento: la partita promette emozioni e colpi di scena che sapranno tenervi incollati allo schermo.

Il Sudafrica ha annunciato la formazione che scenderà in campo sabato 12 luglio contro l'Italia al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Il match, che inizierà alle 17.10, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena. A guidare la squadra sarà Salmaan Moerat, nominato capitano per l'occasione, in una sfida che rappresenta un nuovo importante test per entrambe le nazionali in vista delle prossime sfide internazionali. Il Commissario Tecnico Rassie Erasmus ha scelto una formazione che unisce esperienza e novità. Nomi di spicco come Willie le Roux, Malcolm Marx e Pieter-Steph du Toit garantiscono solidità e leadership, mentre giovani talenti come Edwill van der Merwe e Canan Moodie portano freschezza e velocità nel reparto arretrato.

Rugby, la formazione dell’Italia per il test match contro il Sudafrica a Pretoria - Sabato 5 luglio, l’Italia di rugby si prepara ad affrontare la sfida più impegnativa del tour estivo 2025: il test match contro il Sudafrica a Pretoria.

