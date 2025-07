Fedrigoni ancora 63 i lavoratori da ricollocare Per altri 43 cassa integrazione in scadenza a fine anno

A sei mesi dalla firma dell’accordo sindacale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la vertenza Fedrigoni rimane aperta, con 63 lavoratori ancora da ricollocare e 43 in cassa integrazione in scadenza a fine anno. La situazione di questa storica azienda di Fabriano evidenzia le sfide del settore e l’urgenza di soluzioni concrete per tutelare i posti di lavoro e il futuro dell’industria cartaria italiana.

FABRIANO – A sei mesi dall'accordo sindacale, sottoscritto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'ambito della vertenza Fedrigoni, con la chiusura della società Giano (attiva nel ramo delle carte per ufficio), a Fabriano sono 63 i lavoratori ancora da ricollocare definitivamente sui.

