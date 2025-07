Caso Almasri Nordio è sicuro | Gli atti che abbiamo smentiscono i giornali

Nel cuore del dibattito pubblico, il caso Almasri continua a suscitare polemiche e incertezze. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio smentisce categoricamente quanto riportato dai media, sottolineando che gli atti ufficiali contraddicono le ricostruzioni giornalistiche. In un momento cruciale, la trasparenza e la verità restano al centro dell’attenzione, mentre si attende il momento giusto per condividere dettagli più approfonditi. La chiarezza è ancora lontana, ma un punto fermo emerge: la strada verso la verità è ancora lunga.

"Riferiremo quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono totalmente quanto è stato riportato, non so come e perché, dai giornali". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sui recenti sviluppi del caso Almasri, a margine della Ukraine Recovery Conference al Centro congressi La Nuvola di Roma. Il Guardasigilli respinge le ricostruzioni secondo cui fin dal primo pomeriggio di domenica, la capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, era al corrente di quanto stava accadendo e diede le indicazioni ai magistrati del Dipartimento degli affari di giustizia (Dag) di parlarsi con cautela. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Almasri, Nordio è sicuro: "Gli atti che abbiamo smentiscono i giornali"

