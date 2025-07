Lucia Isone | Così difendo l’etica e la qualità nella SEO contro le scorciatoie del Black Hat

Lucia Isone, esperta SEO e sostenitrice dell'etica digitale, si schiera contro le pratiche di Black Hat che minano la credibilità dei risultati di ricerca. Con coraggio, ha recentemente segnalato a Google un sito che, in tempi record, aveva raggiunto la prima pagina ricorrendo a tecniche scorrette. Un richiamo forte alla community: il successo rapido non deve compromettere integrità e qualità. È ora di ripartire dai valori fondamentali del SEO etico.

Lucia Isone, esperta SEO e consulente di riferimento per numerosi progetti digitali, lancia un messaggio forte e chiaro al settore: no alle scorciatoie che minano la qualità dei risultati di ricerca. In un post diffuso online, ha raccontato di aver recentemente segnalato a Google un sito che, pur avendo raggiunto la prima pagina in tempi record — circa un mese — utilizzava tecniche di Black Hat SEO, in violazione delle linee guida del motore di ricerca. “Il mio obiettivo è sempre quello di garantire risultati reali, duraturi e di valore per i miei clienti”, ha dichiarato Isone. “Questo significa puntare su strategie etiche, sostenibili e trasparenti, che mettano al centro i contenuti di qualità e il rispetto per l’ecosistema digitale”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it