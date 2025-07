San Lazzaro a Bergamo caduto il globo con la croce Danni al tetto

Il forte maltempo che ha colpito Bergamo tra lunedì 7 e martedì 8 luglio ha causato ingenti danni, tra cui il crollo del globo con la croce sul tetto di San Lazzaro, lasciando la struttura gravemente danneggiata. Un episodio che sottolinea la violenza delle raffiche di vento e l’urgenza di interventi per la sicurezza della città. La comunità bergamasca si mobilita ora per riparare i danni e ricostruire più forte di prima.

CON IL MALTEMPO. Il vento eccezionale che ha soffiato su Bergamo nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio ha lasciato dietro di sé una scia di danni in diversi quartieri della città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - San Lazzaro a Bergamo, caduto il globo con la croce. Danni al tetto

In questa notizia si parla di: bergamo - danni - lazzaro - caduto

