San Francesco al cinema senza parole ma con i suoni folk della Skanderband

Un viaggio emozionante tra immagini senza parole e vibranti melodie folk della Skanderband, che trasporta il pubblico in un’atmosfera unica. La settima edizione di «Cinema Muto & Live Music» a Rutigliano, curata da Franco Larizza e realizzata in collaborazione tra amministrazione comunale e Associazione Agìmus, rinnova il suo appello a riscoprire capolavori dimenticati del cinema italiano d’inizio Novecento, dimostrando che il passato può essere ancora sorprendente e coinvolgente.

Venerdì 11 luglio a Rutigliano per la rassegna «Cinema Muto & Live Music» San Francesco al cinema, senza parole ma con i suoni folk della Skanderband; Francesco Frisari, Lucio Dalla riemerso dagli archivi; Sabato 12 luglio Apulia Antiqua alba a Monopoli col suono di un ensemble di ottoni.

