Arriva a Roma una Barbie rivoluzionaria, equipaggiata per vivere con il diabete di tipo 1. Elegante e alla moda, porta con sé un messaggio potente di inclusività e consapevolezza, dimostrando che anche le sfide quotidiane possono essere affrontate con stile e determinazione. Questa bambola rappresenta un passo importante verso un futuro in cui tutti possono sentirsi rappresentati. Un esempio di come il gioco possa diventare veicolo di cambiamento e empatia.

Roma, 10 lug. (askanews) - Elegante con il vestitino blu e a pois, borsetta, stivaletti e, tra gli accessori, apparecchio per monitorare la glicemia e microinfusore di insulina. Il cerotto medico è ovviamente rosa e a forma di cuore Mattel ha lanciato la nuova Barbie con il diabete di tipo 1 definita dall'azienda un altro "passo in avanti nell'impegno all'inclusività". La celebre bambola che ha come slogan principale "Puoi essere ciò che vuoi", e la cui fama non perde appeal, visto anche il successo del film al cinema, vuole stavolta permettere "ai bambini e alle bambine che convivono con questa patologia cronica di sentirsi rappresentati" spiega Mattel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva Barbie con il diabete di tipo 1, monitora glicemia e insulina

