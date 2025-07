LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Jonathan Milan si riprende virtualmente la Maglia Verde

Segui in diretta la tappa di oggi del Tour de France 2025, un episodio ricco di emozioni e sorprese! Jonathan Milan si riprende virtualmente la maglia verde, mentre i grandi favoriti come Quinn Simmons, Ben Healy e van der Poel si sfidano per conquistare la leadership. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti live e immergerti nel cuore della battaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 E ora inizia la battaglia per cercare la fuga, si muovono subito uomini di qualità come Quinn Simmons e Ben Healy. 13.17 Alle sue spalle un pericolosissimo van der Poel, poi Girmay. 13.16 Jonathan Milan domina il traguardo volante e si riprende virtualmente la Maglia Verde. 13.14 Anche Mathieu van der Poel pronto a fare la volata, è in corsa anche lui per la Maglia Verde al momento. 13.12 Tutto pronto per lo sprint. Intermarché – Wanty pronta a lanciare Girmay. 13.10 Velocità molto alta in gruppo, alcuni corridori già fanno fatica. 13.07 Jonathan Milan punta al bottino pieno per riprendersi la Maglia Verde, oggi sulle sue spalle ma virtualmente, visto che il leader è Tafej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan si riprende virtualmente la Maglia Verde

In questa notizia si parla di: diretta - jonathan - milan - riprende

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan implacabile in volata! - Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con una tappa emozionante, e oggi Jonathan Milan si impone in volata con estrema implacabilità .

MONDIALE PER CLUB, INTER FLUMINENSE: REACTION IN DIRETTA [NO STREAMING] Commenta con noi Inter Fluminense, ottavi di finale Mondiale per Club 2025:... Vai su Facebook

Tour de France, sesta tappa, da Bayeux a Vire Normandie, 201.5 Km - La 6a tappa; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier brucia Milan sull’arrivo di Dunkerque; Che beffa per van der Poel: vince Romeo. Milan perde la maglia gialla: rivivi il LIVE.

Diretta/ Milan Futuro Sestri Levante (risultato finale 2-2): la ... - 2): la riprende parravicini Inizia la ripresa tra Milan Futuro e Sestri Levante. Segnala ilsussidiario.net

LIVE! Tappa 3: van der Poel contro Jonathan Milan anche a ... - Eurosport - Dopo il successo di Jonathan Milan a Issoire, col corridore friulano che si è preso anche la maglia gialla a discapito di Tadej Pogacar, altra tappa mossa. Secondo eurosport.it